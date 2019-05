Wiener Rentenmarkt im Späthandel gut behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag gut behauptet tendiert. Die Rendite der dreißigjährigen Referenzanleihe sank im Vergleich zum Vortag um einen Basispunkt. Auch die Rendite der zweijährigen fiel geringfügig. Der Euro-Bund-Future tendierte ebenfalls mit leichten Zugewinnen.

Hauptsächlich dürften die schwachen Aktienmärkte Anleger in sichere Häfen getrieben haben. Datenseitig standen in der Eurozone keine wichtigen Veröffentlichungen an. Lediglich in Großbritannien dürften Inflationsdaten Aufmerksamkeit zugekommen sein: Die Teuerung war dort im April um 2,1 Prozent gestiegen und hatte somit das Ziel der britischen Notenbank (Bank of England) übertroffen.

Am Abend könnten Nachrichten aus den Vereinigten Staaten Impulse setzen, wenn die Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlichen wird.

Um 16.40 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 166,79 um 30 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (166,49). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,52. Das Tageshoch lag bisher bei 166,83, das Tagestief bei 166,44, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 39 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 526.686 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,01 (zuletzt: 1,02) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,23 (0,23) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,27 (-0,27) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,56 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 33 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 111,72 111,90 1,01 111,52 111,57 Bund 29/02 10 0,50 102,63 102,68 0,23 102,52 102,56 Bund 24/10 5 1,65 110,47 110,64 -0,27 110,49 110,54 Bund 21/09 2 3,5 109,44 109,49 -0,56 109,45 109,49 ~