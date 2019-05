Europas Leitbörsen schließen ohne klare Richtung

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg geringfügig um 0,21 Einheiten oder 0,01 Prozent auf 3.386,72 Zähler. Der Londoner Leitindex FTSE-100 schloss mit geringen plus 0,07 Prozent bei 7.334,19 Zählern. In Paris ging der Leitindex CAC-40 mit moderaten minus 0,12 Prozent bei 5.378,98 Einheiten aus dem Handel.

„Die Marktteilnehmer bleiben nervös, denn immer neue Gerüchte rund um den Handelsstreit der USA und China machen die Runde. Das vermiest den Investoren etwas die Kaufleute“, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. „Es gibt aktuell viel Unsicherheit und zugleich kaum positive Impulse, und das wird uns wohl auch in den kommenden Tagen erhalten bleiben.“

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägen die USA nach dem Smartphone-Hersteller Huawei auch anderen chinesischen Technologiefirmen ähnliche Beschränkungen aufzuerlegen. China bleibe allem Anschein nach gesprächsbereit. Andere Themen indes, etwa der Konflikt mit dem Iran oder der Brexit, fänden kaum Beachtung.

Im DAX stiegen die Anteile des Sportartikelherstellers Puma um 2,20 Prozent auf 558 Euro. Eine Kurszielanhebung der US-Investmentbank Goldman Sachs auf 665 Euro sorgte für gute Stimmung. Beflügelt von einem positiven Kommentar des Analysehauses RBC setzten im DAX auch die Aktien der Konkurrentin Adidas ihren Rekordlauf fort und kletterten um 2,06 Prozent auf 263,05 Euro.

Die Commerzbank und der Autobauer Daimler rückten im Zuge ihrer Hauptversammlungen in den Fokus der Anleger. Nach der Absage einer Fusion mit der Deutschen Bank feilt die Commerzbank an ihrer Strategie. Den Gerüchten über angebliche Fusionsgespräche mit der niederländischen Großbank ING erteilte Vorstandschef Martin Zielke eine Absage. Die Aktien beschleunigten daraufhin ihren Abwärtskurs und verloren zuletzt 3,12 Prozent. In Amsterdam fielen die ING-Titel um 1,78 Prozent. Daimler-Titel verloren unterdessen 2,48 Prozent und bildeten damit das Schlusslicht im Eurozonen-Leitindex.

Am unteren Ende der Kurstafel des Euro-Stoxx-50 rangierten zudem die Titel des italienischen Kreditinstituts Intesa Sanpaolo (minus 1,79 Prozent auf 1,94 Euro). Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 2,20 auf 2,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Neutral“ belassen.

An der Zürcher Börse meldete der Schweizer Pharmakonzern Novartis einen Erfolg mit dem Asthma-Behandlungskandidaten QVM149. Die Ergebnisse einer Phase-II-Studie der Kombinationsbehandlung hätten eine merkliche Verbesserung gegenüber der bisher üblichen Standardinhalations-Therapie gezeigt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Basel mit. Die Novartis-Titel gewannen im Späthandel 0,52 Prozent.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.008,18 -18,03 -0,60 3.026,21 Frankfurt DAX 12.168,74 25,27 0,21 12.143,47 London FTSE-100 7.334,19 5,27 0,07 7.328,92 Paris CAC-40 5.378,98 -6,48 -0,12 5.385,46 Zürich SPI 11.676,36 38,24 0,33 11.638,12 Mailand FTSEMIB 20.573,31 -125,30 -0,61 20.698,61 Madrid IBEX-35 9.232,20 -6,90 -0,07 9.239,10 Amsterdam AEX 552,97 -0,17 -0,03 553,14 Brüssel BEL-20 3.488,75 -6,19 -0,18 3.494,94 Stockholm SX Gesamt 1.595,64 -7,27 -0,45 1.602,91 Europa Euro-Stoxx-5 3.386,72 0,21 0,01 3.386,51

0

Euro-Stoxx 369,58 -0,08 -0,02 369,66 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA507 2019-05-22/18:26