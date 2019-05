Michalitsch als Präsident der Arbeiterkammer Burgenland bestätigt

Eisenstadt (APA) - In Eisenstadt ist am Montag die vor zwei Monaten neu gewählte Vollversammlung der Arbeiterkammer Burgenland erstmals zusammengetreten. Dabei wurde der seit 2017 amtierende Präsident Gerhard Michalitsch einstimmig bestätigt. Auch die Kür der Vizepräsidenten und des neuen Vorstandes erfolgte ohne Gegenstimme.

In seiner Rede kündigte Michalitsch an, alle Fraktionen in der Arbeiterkammer in die Arbeit miteinzubeziehen und appellierte, die Interessen der AK-Mitglieder über Partei- und Fraktionsinteressen zu stellen. In der neuen Vollversammlung, die sich am Mittwoch konstituierte, ist beinahe die Hälfte der 50 Kammerräte zum ersten Mal vertreten.

Insgesamt 24 nunmehr ehemalige Kammerräte wurden verabschiedet. Die Vollversammlung wird am Donnerstag mit der Behandlung des Rechnungsabschlusses 2018 fortgesetzt. Dazu liegen auch sieben Anträge und eine Resolution zur Beschlussfassung vor.

