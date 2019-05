Börse London schließt behauptet

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch behauptet geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 5,27 Einheiten oder 0,07 Prozent höher bei 7.334,19 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 49 Gewinner und 52 Verlierer gegenüber.

Vor dem Hintergrund der angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China dürften die Vortagesentwicklungen in Sachen Brexit an Anlegern weitgehend vorbeigezogen sein. Das Ringen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union steht seit Dienstag wieder vermehrt im Fokus. Regierungschefin Theresa May hatte angekündigt, ihren Brexit-Deal zum vierten Mal zur Abstimmung zu bringen. Außerdem stellte sie ein zweites Brexit-Referendum in Aussicht. Das britische Pfund fiel zum US-Dollar auf ein neues Tief seit Jänner.

Wenige Monate vor dem geplanten Brexit ist die Inflationsrate in Großbritannien wieder auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise legten im April um 2,1 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Dies ist der höchste Wert im laufenden Jahr. Experten hatten sogar mit 2,2 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 1,9 Prozent im März.

Steigende Strom- und Gaskosten sorgten für Preisauftrieb. Die Inflationsrate ist damit wieder über die Zielmarke der britischen Notenbank von zwei Prozent gestiegen.

Branchenseitig kletterten die Titel von Verpackungsunternehmen an die Spitze im Londoner „Footsie“. So platzierten sich Smurfit Kappa mit satten 6 Prozent auf Platz eins im Leitindex. Mondi-Papiere gewannen 2,86 Prozent, DS Smith 3,30 Prozent.

Für die Aktien des Rüstungskonzerns und Infrastrukturdienstleisters Babcock ging es um 9,31 Prozent nach unten. Gesenkte Jahresziele für den Umsatz und den Gewinn sorgten bei Anlegern für wenig Freude. Verstärkt wurde der Abwärtstrend zudem durch eine anschließende Abstufung durch die Bank JPMorgan.

Nach Zahlen ging es außerdem für die Aktien des Tierbedarfshändlers Pets at Home mit einem Plus von knapp 14 Prozent steil aufwärts. Das Unternehmen hatte zuvor einen starken Gewinn vor Steuern ausgewiesen.

Am unteren Ende der Kurstafel präsentierten sich die Titel des Einzelhandelsunternehmens Marks & Spencer mit einem satten Abschlag von 9,37 Prozent. Ein Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal wurde zwar nicht als Überraschung gewertet, sehr wohl aber die höheren Kosten für den Konzernumbau durch Laden-Schließungen und eine Kapitalmaßnahme zugunsten der Übernahme des Online-Supermarkts Ocado.

