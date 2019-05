EU-Wahl: Auch Kommunalwahlen in fast 4.000 italienischen Kommunen

Rom (APA) - Nicht nur Europa-Wahlen: In Italien sind am Sonntag auch Kommunalwahlen in 3.829 Gemeinden vorgesehen, also in fast der Hälfte aller Kommunen des Landes. Gewählt wird unter anderem in 14 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, darunter Florenz, Perugia und Bari.

Mit den Europawahlen fallen auch die Regionalwahlen im norditalienischen Piemont zusammen. Hier hofft die Demokratische Partei (PD), die nach den italienischen Parlamentswahlen im März 2018 eine schwere Krise erlitten hat, auf die Wiederwahl des seit 2010 amtierenden Präsidenten der Region Sergio Chiamparino. Stichwahl ist keine vorgesehen. Der meistgewählte Kandidat setzt sich unabhängig von der Mehrheit durch. Gewählt werden 50 Regionalräte nach Proporzsystem. Vorgesehen ist eine dreiprozentige Sperrklausel.

Chiamparino misst sich mit dem scheidenden Europa-Abgeordneten Alberto Cirio, Bewerber eines Rechtsbündnisses aus Forza Italia, Lega, Fratelli d‘Italia, der christdemokratischen UdC und der Bewegung „Sì Tav“, die sich für den Bau der umstrittenen Bahn-Hochgeschwindigkeitstrasse Turin-Lyon einsetzt. Gegen die TAV mobilisiert der scheidende Regionalparlamentarier Giorgio Bertola, Kandidat der Fünf Sterne-Bewegung.

Laut inoffiziellen Umfragen sollte es in der Region Piemont zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Chiamparino und Cirio kommen. 4,3 Millionen Einwohner zählt der Piemont, der flächenmäßig die größte Region des italienischen Festlandes ist.