Zürcher Börse schließt fester

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Der Leitindex SMI fiel zwar zu Beginn der zweiten Tageshälfte noch klar unter die Marke von 9.600 Punkten zurück, rettete sich aber bis Börsenschluss ins Plus.

Während der chinesisch-amerikanische Handelsstreit zu eskalieren droht, hoffen die Börsianer, dass die Notenbanken die Märkte mit ihrer ultralockeren Geldpolitik weiter stimulieren. Am Abend wird das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht.

Die Investoren blicken aber zumeist gebannt nach Washington und Peking. Aussagen von US-Präsident Trump und der chinesischen Führung werden auf die Goldwaage gelegt und daraufhin geprüft, ob sie der Börse eher schaden oder allenfalls doch helfen. Zuletzt gingen Befürchtungen um, die USA könnten neben dem Telekomkonzern Huawei weitere chinesische Firmen wie etwa die auf Videoüberwachung spezialisierte Hikvision auf ihre „schwarze Liste“ setzen und damit weiteres Öl ins Feuer gießen. Auch die anstehende Wahl des Europaparlaments oder die britische Regierungskrise um den Brexit mahnen die Marktteilnehmer eher zur Vorsicht.

Bis Handelsende gewann der Swiss Market Index (SMI) 0,22 Prozent auf 9.645,04 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückte um 0,21 Prozent auf 1.491,91 vor und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,33 Prozent auf 11.676,36 Zähler.

Mitgetragen wurde der Anstieg von den Schwergewichten. Sowohl die Genussscheine des Pharmakonzerns Roche (+0,1 Prozent) als auch die Papiere des Konkurrenten Novartis (+0,7 Prozent) und jene des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (+0,6 Prozent) beendeten den Tag im Plus. Novartis führt derzeit in den USA eine zweitägige Investorenveranstaltung durch.

Von Zahlen hatte der Hörgerätehersteller Sonova bereits am Vortag stark profitiert und mithilfe positiver Analystenberichte kletterte der Kurs weiter in die Höhe auf neue Rekordniveaus. Am Ende gingen die Papiere bei 226,40 Franken mit einem Plus von 3,4 Prozent aus dem Handel. Sonova dürfte weiter wachsen und die Margen verbessern, meinten Analysten.

Auch die Titel der Bankensoftwarefirma Temenos (+1,9 Prozent) erfreuen sich diese Woche einer sehr guten Nachfrage. Am Dienstag hatte das Management zuversichtliche Ziele gesetzt und die Anleger damit überzeugt. Mehrere Banken hoben daraufhin ihr Kursziel für die Papiere an.piere an.

Nach oben ging es zur Wochenmitte auch mit den Aktien des Vermögensverwalters Partners Group (+1,4 Prozent), der zu guten Zinskonditionen einen Anleihe am Markt unterbrachte. Für andere Finanztitel wie jene der Großbanken UBS (-0,8 Prozent) und Credit Suisse (-0,9 Prozent) oder von Julius Bär (-1,4 Prozent) war die Aussicht auf anhaltend tiefe Zinsen eher eine Last. Der Vermögensverwalter berichtet am kommenden Freitag über den Geschäftsverlauf.

Alcon verloren nach einem zuletzt guten Lauf 0,5 Prozent, während S (-2,3 Prozent) darunter litten, dass international wichtige Technologieunternehmen in den Handelsstreit mithineingezogen werden

~ ISIN CH0009980894 ~ APA523 2019-05-22/19:09