NATO legt Termin für Jubiläumsgipfel in London fest

Brüssel (APA/dpa) - Die NATO hat den Termin für das Gipfeltreffen zum 70-jährigen Bestehen des Bündnisses festgelegt. Die Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs in London solle vom 3. bis zum 4. Dezember stattfinden, teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochabend mit. Gemeinsam werde man dann die Zukunft der Allianz planen und über aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen diskutieren.

Die britische Hauptstadt sei ein angemessener Tagungsort - auch weil dort das erste NATO-Hauptquartier seinen Sitz gehabt habe.

Die NATO war am 4. April 1949 in Washington von den USA, Frankreich, Großbritannien und neun weiteren westlichen Staaten gegründet worden. Zum Jahrestag gab es bereits ein Jubiläumstreffen der Außenminister der mittlerweile 29 Mitgliedstaaten in der US-amerikanischen Hauptstadt.

Neben Großbritannien hatte sich vor allem Estland um die Ausrichtung des Gipfels der Staats- und Regierungschefs bemüht. Schließlich erhielt allerdings doch das Gründungsmitglied Großbritannien den Zuschlag.

