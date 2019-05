US-Börsen im Verlauf noch etwas schwächer

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch im Verlauf ihre Verluste aus dem Auftakthandel noch etwas ausgebaut. Gegen 19.20 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 107,01 Zählern oder 0,41 Prozent bei 25.770,32 Punkten. Der S&P-500 Index fiel um 10,90 Punkte oder 0,38 Prozent auf 2.853,46 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 39,57 Zähler oder 0,51 Prozent auf 7.746,16 Einheiten nach.

Die Stimmung an den Börsen waren zur Wochenmitte weiter vom internationalen Handelskonflikt getrübt. Nach Sanktionen durch die US-Regierung gegen den Elektronikkonzern Huawei steigt der Druck nicht nur auf das chinesische Unternehmen.

Im Chipsektor waren Qualcomm zuletzt wegen der Lieferbeziehung mit Hauwei belastet worden. Die Aktie sackte um satte 11,76 Prozent ab. Damit verschärfen die Papiere ihre Talfahrt wegen eines US-Urteils. Eine Richterin verbot es Qualcomm unter anderem, Lieferungen vom Erwerb einer separaten Patentlizenz abhängig zu machen.

Ebenfalls geprägt vom Handelsstreit bleibt die Apple-Aktie, die im Verlauf um knapp 2 Prozent fiel. Analysten von Goldman Sachs rechnen in einer aktuellen Studie mit deutlichen Gewinneinbußen bei Apple, sollte der Verkauf seiner Produkte als Vergeltung für die US-Sanktionen gegen Huawei in China verboten werden. Der Analyst schätzt den Einfluss auf den Gewinn je Aktie von Apple auf 29 Prozent.

Unterdessen sind die Rohölbestände der USA in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Die Vorräte legten um 4,7 Millionen auf 476,8 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 1,7 Millionen Barrel gerechnet.

Abseits des Zollstreits steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed im Blickfeld. Auf Unternehmensseite sorgen außerdem erneut Zahlen von Handelsunternehmen für Gesprächsstoff. Lowe‘s knüpfte an die schlechten Nachrichten an, die am Vortag schon von Kohl‘s und JCPenney gekommen waren. Wegen eines gesenkten Gewinnausblicks rutschten die Papiere des Heimwerkerartikel- und Haushaltsgerätehändlers um 11,64 Prozent ab.

Die Anteilsscheine von Target stiegen hingegen um satte 9,19 Prozent, nachdem der Discounter Gewinne und Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres gemeldet hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

