Tennis: Berdych zog Nennung für French Open zurück

Paris (APA/AFP) - Der Tscheche Tomas Berdych hat am Mittwoch seine Nennung für die am Sonntag beginnenden Tennis-French-Open zurückgezogen. Der 33-Jährige gab an, wegen seiner Rückenverletzung noch nicht bereit zu sein. „Ich muss trachten, mich nicht noch einmal zu verletzen“, sagte Berdych. Sein bestes Roland-Garros-Abschneiden war das Halbfinale 2010. Der ATP-100. möchte für die Rasen-Saison wieder bereit sein.