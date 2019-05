Libyens General Haftar lehnt Macrons Forderung nach Waffenruhe ab

Paris/Tripolis (APA/AFP) - Libyens abtrünniger General Khalifa Haftar hat die Forderung Frankreichs nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. Die Voraussetzungen für eine Feuerpause seien noch nicht erfüllt, sagte Haftar nach Angaben des Elysée-Palasts am Mittwoch bei einem Treffen mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron in Paris.

Haftar habe aber eingeräumt, dass ein „politischer Dialog“ nötig sei, um den Konflikt in Libyen zu beenden. Nach Angaben eines Mitarbeiters des französischen Präsidialamts rechtfertigte Haftar seine Offensive auf Tripolis damit, dass er „private Milizen und Extremistengruppen“ bekämpfe, deren Einfluss in der libyschen Hauptstadt wachse. Haftar selbst äußerte sich nach dem mehr als einstündigen Treffen mit Macron in Paris nicht öffentlich.

Die Truppen des abtrünnigen Generals hatten Anfang April ihren Vorstoß auf Tripolis begonnen, den Sitz der international weitgehend anerkannten Einheitsregierung unter Fajes al-Sarraj. Regierungstreue Truppen und Einheiten Haftars liefern sich seither erbitterte Kämpfe um die Kontrolle der Hauptstadt. Nach UN-Angaben wurden bisher mindestens 430 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt.

Bei einem Treffen mit Haftar in Rom hatte am vergangenen Donnerstag auch Italiens Regierungschef Giuseppe Conte den General zu einer Waffenruhe gedrängt. Al-Sarraj hatte in der Woche zuvor Großbritannien, Deutschland, Italien und Frankreich besucht und um die Unterstützung der Europäer im Konflikt mit Haftar geworben. Dabei warf er Paris vor, den „Diktator“ Haftar zu unterstützen. Frankreichs Regierung weist dies zurück.

In Libyen herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die Regierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Haftar unterstützt eine Gegenregierung im Osten Libyens.