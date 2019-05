Fußball: Gorgon gewann mit Rijeka gegen Dinamo Zagreb kroatischen Cup

Zagreb (APA) - Ex-Austrianer Alexander Gorgon hat mit seinem Club Rijeka am Mittwoch den kroatischen Fußball-Cup gewonnen. Rijeka siegte im Endspiel gegen den vom früheren „Veilchen“-Coach Nenad Bjelica betreuten Meister Dinamo Zagreb 3:1, Gorgon wurde in Minute 80 eingewechselt. Bei den Verlierern spielte Emir Dilaver durch, sein ehemaliger Austria-Clubkollege Marin Leovac wurde in der 46. Minute eingetauscht.