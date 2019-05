Neuwahl - Internationale Pressestimmen zur Regierungskrise 3

Zürich/Wien (APA) - Weltwoche (Zürich): Ibiza ist überall. Was Österreichs gestürzter Vizekanzler Strache im Suff daherschwafelt, wird überall in der Politik längst praktiziert. Meinen wir ja nicht, hierzulande sei es besser. Die Schweiz kann sich nicht sittenrein und tugendsam über den österreichischen Filz erheben. Politik ist die Fortsetzung des Kriegs mit subtileren Mitteln, und alle Politiker sind vogelfrei.

(...) Das ist die Wirklichkeit. Das heimliche Strache-Video in Österreich ist das seit langem spektakulärste Beispiel eines politischen Auftragsmords. Mit illegalen KGB-, Gestapo- und Mafia-Methoden wurde ein Politiker gefällt, der dumm genug war, sich hereinlegen zu lassen. (...) In der totalen Empörung über den inzwischen zurückgetretenen Parteichef schwingt viel Heuchelei mit. (...) Klientelwirtschaft ist eine Realität, und zwar nicht nur in Afrika. (...) Überall dort, wo der Staat eine gewichtige Rolle in der Wirtschaft spielt, schwillt der Korruptions-Speckgürtel der Profiteure. (...)