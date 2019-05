Einbruch in indisches Militärbüro nahe Paris

Nanterre (APA/AFP) - Bei einem Einbruch in ein vom indischen Militär genutztes Büro nahe Paris sind vertrauliche Dokumente und Geld gestohlen worden. Das teilte die französischer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es wird vermutet, dass der Vorfall mit dem Kauf französischer Rafale-Kampfflugzeuge durch Indien in Verbindung steht.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag im westlichen Pariser Vorort Saint-Cloud. In der Nähe liegen die Büros des Luftfahrtkonzerns Dassault Aviation, der 36 Kampfjets für das indische Militär anfertigt.

Eine Ermittlung wurde eingeleitet, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der örtlichen Staatsanwaltschaft erfuhr. Eine Quelle bestätigte, dass „Dokumente und Geld“ aus einem Tresor entwendet worden seien. Die indische Nachrichtenagentur ANI berichtete unter Berufung auf Vertreter der indischen Luftstreitkräfte, dass es sich bei den Räumlichkeiten um das Büro des indischen Management-Teams für das Rafale-Projekt handle.

Indien hatte sich im September 2016 nach einem jahrelangen Tauziehen um das Rüstungsgeschäft auf den Kauf der Kampfjets für rund acht Milliarden Euro geeinigt. Die ersten Flugzeuge sollen Ende des Jahres ausgeliefert werden.