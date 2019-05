New York (APA) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch im Minus geschlossen. Der Dow Jones Industrial Index fiel um 100,72 Punkte oder 0,39 Prozent auf 25.776,61 Einheiten. Der S&P-500 Index gab um 8,09 Punkte oder 0,28 Prozent auf 2.856,27 Zähler nach. Der Nasdaq Composite Index verlor 34,88 Einheiten oder 0,45 Prozent auf 7.750,84 Zähler.

Die US-Notenbank Fed hat ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik erneut bestätigt. Die „geduldige“ Vorgehensweise sei noch „für einige Zeit“ angemessen , wie aus dem veröffentlichten Protokoll der Zinssitzung Anfang des Monats hervorgeht. Viele Währungshüter hätten außerdem die Einschätzung von Notenbankpräsident Jerome Powell gestützt, dass der jüngste Rückgang der Inflation in den USA nur vorübergehend sei.

Wie am Nachmittag außerdem bekannt wurde, sind in der vergangenen Woche die Lagerbestände an Rohöl um 4,7 Millionen Barrel auf 476,8 Millionen Barrel gestiegen. Am Markt war hingegen mit einem Rückgang gerechnet worden. Neben Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten Unternehmensnachrichten für Impulse bei Einzelwerten.

Einen Kurseinbruch von 10,86 Prozent erlitten die Anteilsscheine von Qualcomm. Ein US-Gericht hat dem führenden Anbieter von Smartphone-Chips Auflagen erteilt. Qualcomm darf demnach Chip-Lieferungen nicht länger vom Erwerb separater Patentlizenzen abhängig machen. Auch Exklusiv-Vereinbarungen für Chip-Lieferungen darf das Unternehmen künftig nicht mehr eingehen und muss der Konkurrenz Patente zu fairen Bedingungen verfügbar machen.

Bei den Einzelhändlern setzte sich die Serie starker Kursbewegungen fort: Der Heimwerkerartikel- und Haushaltsgerätehändler Lowe‘s senkte seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Seine Papiere reagierten mit einem satten Minus von 11,81 Prozent. Der Discounter Target überzeugte hingegen mit seinem Umsatz im ersten Quartal. Die Target-Aktien gewannen 7,71 Prozent.

Die Aussicht auf eine Übernahme bescherte Avon Products einen Aufschlag von 9,06 Prozent und damit den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Der brasilianische Kosmetikhersteller Natura will das Unternehmen übernehmen und mit eigenen Aktien bezahlen.

Die Tesla-Aktie weiteten die jüngsten Verluste aus und verbilligte sich um klare 6,02 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende 2016. Die Citigroup hatte das Kursziel für die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen von 231 auf 191 US-Dollar gesenkt und rät weiter zum Verkauf der Aktien.

