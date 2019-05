Börse Tokio schließt etwas schwächer

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 132,23 Punkten oder 0,62 Prozent bei 21.151,14 Zählern. Der Topix Index fiel um 5,63 Punkte oder 0,36 Prozent auf 1.540,58 Einheiten. 776 Kursgewinnern standen 1.240 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 100 Titel.

Auch an den Aktienmärkten in China und Südkorea standen Verluste zu Buche. Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China haltet die Börsen weiter in Schach.

Das Vorgehen der USA gegen Technologiefirmen aus China sorgt für Nervosität. Laut der New York Times erwägt die Trump-Regierung, dem chinesischen Anbieter von Videoüberwachungsprodukten Hikvision ähnliche Beschränkungen wie dem Smartphone-Hersteller Huawei aufzuerlegen.

Bei den Einzelwerten mussten Aktien aus der Technologie-Sparte Federn lassen. So sackten Yaskawa Electric um fünf Prozent ab. Auch Fujikura fielen um mehr als drei Prozent sowie Adavantest um 2,56 Prozent. Tokyo Electron verloren mehr als zwei Prozent und Sony fielen um 3,73 Prozent.

Fester präsentierten sich Papiere aus der Versorger-Branche wie Tokyo Gas (plus 2,14 Prozent), Chubu Electric Power (plus 0,55 Prozent) und Yokogawa Electric (plus 0,52 Prozent). Auch die Aktien der Getränke-Hersteller Asahi Group und Kirin legten jeweils deutlich mehr als zwei Prozent zu.

