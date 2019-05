„Dossier“ sammelt für zweite Printausgabe - Thema Korruption

Wien (APA) - Das Rechercheprojekt „Dossier“ sammelt Geld für seine zweite Printausgabe. Thema wird Korruption in Österreich, teilte Chefredakteur Florian Skrabal mit. Donnerstag Früh startete die Crowdfunding-Kampagne dafür. Bis 27. Juni will man 60.000 Euro sammeln.

„Wer zahlt, schafft an. Wie korrupt ist Österreich?“ wird der Titel des zweiten „Dossier“-Hefts. Anlass sind „die aktuellen Ereignisse“ rund um das Ibiza-Video, erklärte Skrabal. „Korruption in all ihren Facetten“ will das „Dossier“-Team durchleuchten, „alte und neue Skandale, von Glock zu Novomativ zu Raiffeisen, den politischen Parteien, gleich welcher Farbe und vieles mehr“ recherchieren und all das auf 100 werbefreien Seiten aufbereiten.

Dass Skrabal und seine Redaktion das Geld schnell zusammenbringen, ist anzunehmen. Für das erste Printprojekt zum Thema „Kronen Zeitung“ hatte man im Herbst 2018 binnen 18 Tagen 60.969 Euro gesammelt.

( I N T E R N E T - https://crowdfunding.dossier.at/ )