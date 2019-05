Europas Leitbörsen fallen zur Eröffnung auf ihr Wochentief

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag ihren Sinkflug fortgesetzt. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drückten auch die Stimmung der Anleger in Europa. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit minus 0,93 Prozent oder 31,54 Punkte bei 3.355,18 Einheiten. Damit tendiert der europäische Leitindex so tief wie seit Mittwoch in der vergangenem Woche nicht mehr.

Der DAX in Frankfurt fiel um 1,27 Prozent oder 154,92 Zähler auf 12.013,82 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,75 Prozent oder 54,94 Einheiten auf 7.279,25 Punkte.

Konjunkturdaten fanden vor dem Hintergrund des brodelnden Handelskrieges zwischen den USA und China wenig Beachtung. Die Stimmung in den französischen Unternehmen stagnierte im Mai auf erhöhtem Niveau. Zudem brachte der stärkste Anstieg der privaten Konsumausgaben seit acht Jahren die deutsche Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurück. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal somit um 0,4 Prozent zu.

Branchenseitig standen die Werte der Automobilhersteller unter Druck. So fielen BMW um 1,85 Prozent, VW um 1,93 Prozent und Daimler sogar um mehr als sieben Prozent. Die Audi-Papiere gaben ein Prozent ab. Die Volkswagen-Tochter will in Zukunft noch deutlich stärker auf Elektromodelle setzten als bisher.

In Zürich gaben die Nestle-Titel um 0,29 Prozent nach. Der Schweizer Nahrungsmittelriese erwägt einen Ausstieg aus dem brasilianischen Molkerei-Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas (DPA).

In London legten Serco um mehr als acht Prozent zu. Das britische Dienstleistungsunternehmen holte sich eine Akquisition aus den USA. Damit verbunden werden neue Aktien platziert.

