Deutscher Ifo-Index stärker als erwartet gefallen

Berlin (APA/Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai stärker eingetrübt als erwartet. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel von 99,2 Zählern auf 97,9 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem leichten Rückgang auf 99,1 Punkte gerechnet.

„Der deutschen Konjunktur fehlt es weiterhin an Schwung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage ungünstiger, die Aussichten für die kommenden sechs Monate blieben unverändert.

Die deutsche Wirtschaft hat jüngst ihre Stagnation von Ende 2018 abgeschüttelt. Zwischen Jänner und März zog die Konjunktur um 0,4 Prozent zum Vorquartal an. Das liegt vor allem an der robusten Inlandsnachfrage. So legte der Konsum angesichts von Rekordbeschäftigung und höheren Löhnen um 1,2 Prozent zu. Insgesamt droht der Wirtschaft 2019 allerdings ein schwaches Jahr. Die schwächelnde Weltkonjunktur, Unsicherheiten wie Brexit und Handelskonflikte belasten die Geschäfte. Die deutsche Regierung rechnet deshalb nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 0,5 Prozent. 2018 hatte es zu 1,4 Prozent gereicht.