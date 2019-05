Generali in Gesprächen mit MetLife für Assets in Osteuropa

Triest (APA) - Der italienische Versicherer Generali hat angeblich Gespräche mit dem US-Konzern MetLife über den Kauf von Vermögenswerten in Osteuropa aufgenommen. Die Geschäfte könnten mehr als 2,2 Mrd. Euro wert sein, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“ am Donnerstag, die sich auf die Nachrichtenagentur Bloomberg bezog.

Die Assets würden hauptsächlich in Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien liegen. Weder MetLife noch Generali wollten die Berichte kommentieren.

Generali-Vorstandschef Philippe Donnet hatte vergangene Woche das Interesse des Konzerns für Wachstum im CEE-Raum bestätigt. Generali verfüge über die finanziellen Mittel für eventuelle Akquisitionen, hatte Donnet betont.

Generali ist derzeit in 60 Ländern der Welt präsent, darunter auch in Österreich. Zu den Märkten, auf denen Generali wachsen will, zählt Russland. Gerüchte über eine mögliche Erhöhung des Generali-Anteils am russischen Versicherer Ingosstrakh wollte der Konzern nicht kommentieren. Derzeit hält Generali 38,4 Prozent an Ingosstrakh.

~ ISIN IT0000062072 WEB http://www.generali.com ~ APA146 2019-05-23/10:31