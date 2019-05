Schaden an ICE-Zug in NÖ: 200 Fahrgäste mussten umsteigen

St. Valentin (APA) - In der Nähe des Bahnhofs St. Valentin (Bezirk Amstetten) hat ein ICE-Zug auf der Westbahnstrecke in Richtung Linz am Mittwoch wegen eines technischen Gebrechens ungeplant gehalten. Die rund 200 Fahrgäste wurden evakuiert und stiegen rasch in einen angeforderten Ersatzzug um, berichtete die örtliche Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag.