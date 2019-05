Beach-Volleyball: Startsieg von Schützenhöfer/Plesiutschnig in China

Jinjiang (APA) - Die Steirerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben am Donnerstag beim World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Jinjiang in China einen Auftaktsieg gelandet. Das ÖVV-Duo gewann gegen die Lokalmatadorinnen Wang Fan/Xia Xinyi 2:1 (-18,19,13). Um den Gruppensieg bzw. den direkten Aufstieg in das Achtelfinale geht es am Freitag gegen die Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka.

Die niederösterreichischen Zwillinge Nadine und Teresa Strauss waren in der Qualifikation ausgeschieden, im Herren-Turnier ist Österreich nicht vertreten.