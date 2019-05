Herzstillstand am Steuer - Lenker bei Crash in Wien in Lebensgefahr

Wien (APA) - Ein 62-Jähriger dürfte Mittwochabend in Wien-Favoriten am Steuer eines Pkw einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten haben. Sein Wagen krachte am Reumannplatz in ein abgestelltes Fahrzeug und blieb am Dach liegen. Für den Mann bestand nach Angaben der Berufsrettung Wien Lebensgefahr.

Die Berufsfeuerwehr musste den Lenker aus dem Auto bergen. Die Feuerwehrleute setzten auch die ersten Wiederbelebungsversuche an dem Bewusstlosen. Danach wurde der 62-Jährige von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, intubiert und erfolgreich reanimiert, unter Zuhilfenahme eines Thoraxkompressionsgeräts. Der stabilisierte Patient wurde in den Schockraum eines Krankenhauses transportiert.