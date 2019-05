Neuwahl - Bayerns Regierungschef warnt SPÖ vor Ja zu Misstrauensvotum

Wien/München (APA/dpa) - Nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die SPÖ davor gewarnt, gemeinsam mit der FPÖ Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu stürzen. Das wäre „ein Treppenwitz der Geschichte“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

Kurz könnte schon am kommenden Montag mit einem Misstrauensvotum aus dem Amt gedrängt werden, denn die seit dem gestrigen Mittwoch aus ÖVP-Politikern und parteifreien Experten bestehende Regierung hat derzeit keine Mehrheit im Nationalrat. FPÖ und die SPÖ hatten sich zuletzt nicht abschließend entschieden, wie sie abstimmen werden.

