Gemeindemitarbeiter fanden im Südurgenland beim Mähen Sprenggranate

Schandorf (APA) - Gemeindemitarbeiter haben am Mittwochnachmittag an der B65 in Schandorf (Bezirk Oberwart) eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das 17 Zentimeter lange Kriegsrelikt kam bei Mäharbeiten zum Vorschein, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Entminungsdienst holte die Granate ab, die einen Durchmesser von vier Zentimetern hatte.