EU-Wahl - Maas relativiert EVP-Anspruch auf Kommissionspräsident

Berlin (APA/Reuters/dpa) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat den Anspruch der konservativen europäischen Parteienfamilie (EVP) auf die Besetzung des Postens des EU-Kommissionspräsidenten infrage gestellt. Zwar habe er Verständnis dafür, dass die stärkste Fraktion im neuen Europäischen Parlament dies wünsche. „Aber am Ende entscheidet, wer im Parlament die nötige Mehrheit hat“, sagt der SPD-Politiker.

Er erwarte keine Krise bei der Besetzung von EU-Posten, erklärte Maas beim WDR-Europaforum am Donnerstag. Maas spielt damit auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, der sich dagegen ausgesprochen hat, dass nur die Spitzenkandidaten für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten infrage kommen sollen. „Bei aller Heldenverehrung - auch Macron ist derzeit Wahlkämpfer.“

Der deutsche Außenminister rief zudem dazu auf, zum Auftakt der Europawahl ein Zeichen gegen Nationalismus und Populismus zu setzen. „Es geht darum, ob wir Europa den Chaoten, Spaltern und Angstmachern überlassen. Denjenigen, die Europa letztlich kaputt machen wollen.“ Der Weg der Nationalisten und Populisten führe unweigerlich ins Chaos. „In ihrer Mischung aus Größenwahn, Werteverfall und Demokratieverachtung ist die Selbstdemontage der österreichischen Rechtspopulisten nur ein besonders krasses Beispiel dafür“, sagte Maas zur Ibiza-Affäre.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rief eindringlich zum Wählen auf - und warnte vor der AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien. „Gefährden wir nicht aus Langeweile oder Desinteresse die Zukunft Europas - es wäre ein historisches Versagen“, sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

Mit der Wahl in Großbritannien und den Niederlanden erfolgte am Donnerstag der Startschuss zur EU-Wahl in insgesamt 28 Ländern. In Österreich wird am Sonntag gewählt.