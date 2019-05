Wiener Rentenmarkt zu Mittag fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, zu Mittag fester tendiert. Die heimischen Benchmark-Anleihen konnten in allen beobachteten Laufzeiten Kursgewinne verbuchen. Im Gegenzug gaben die Renditen durchwegs nach.

Nach wie vor sorgt der Handelsstreit zwischen China und den USA für Zurückhaltung an den Märkten. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll („Minutes“) der Zinssitzung vom 30. April bis 1. Mai bewegte die Märkte vor diesem Hintergrund kaum. Die US-Notenbank Fed bestätigte ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik erneut. Die „geduldige“ Vorgehensweise sei noch „für einige Zeit“ angemessen, hieß es im Protokoll. Die US-Währungshüter waren sich bei ihrer Sitzung weitgehend einig, dass die zuletzt niedrigere Inflation nicht von Dauer sein wird.

Am heutigen Handelstag standen für Anleger in der Eurozone bereits eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda: So wurden am Vormittag etwa die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone veröffentlicht. Demnach wächst die Privatwirtschaft im Euroraum weiter nur verhalten. Der Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Mai minimal um 0,1 Punkte auf 51,6 Zähler, wie das Institut IHS Markit mitteilte. Das Barometer verharrte aber über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Die größte Aufmerksamkeit galt wohl dem Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Dieser ist im Mai stärker gefallen als erwartet. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel von 99,2 Zählern auf 97,9 Punkte und damit das zweite Mal in Folge. Ökonomen hatten nur mit einem leichten Rückgang auf 99,1 Punkte gerechnet.

Im Verlauf werden zudem in den USA noch die Neubauverkäufe erwartet.

Heute um 11.20 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 167,06 um 34 Ticks über dem letzten Settlement von 166,72. Das bisherige Tageshoch lag bei 167,16, das Tagestief bei 166,86. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 30 Basispunkte. Der Handel verläuft bei hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 286.069 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 0,99 (zuletzt: 1,01) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,21 (0,23) Prozent, die fünfjährige mit -0,29 (-0,27) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 43 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 5 (4) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 112,20 112,38 0,99 45 111,52 Bund 29/02 10 0,75 102,79 102,84 0,21 43 102,52 Bund 24/10 5 0,00 110,53 110,70 -0,29 32 110,49 Bund 21/09 2 3,90 109,44 109,49 -0,57 5 109,45 ~