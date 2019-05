OÖ. Kulturquartier zeigt nach Pause wieder sommerlichen „Sinnesrausch

Linz (APA) - Das OÖ. Kulturquartier zeigt nach einem Jahr Pause heuer wieder einen sommerlichen „Sinnesrausch“. Die Ausstellung „Kunst und Bewegung“, die von Freitag bis zum 13. Oktober zu sehen ist, fordert die Besucher auf, mit ihren Sinnen zu spielen, ihre Standpunkte wandern zu lassen und nicht nur das Museum, sondern auch dessen Dach zu erkunden. Am Donnerstag lud das Kulturquartier zum Presserundgang.

Die italienische Op-Art-Pionierin Marina Apollonio zaubert aus elementaren Formen wie Kreisen, Spiralen und Linien überraschende Bewegungs- und 3D-Effekte. Den OK-Saal füllt eine riesige halbtransparente Stoffblase, kreiert von der taiwanesischen Künstlerin Te-Yu Wang, aus. Der Belgier Ief Spincemaille steuert ein überdimensionales blaues Seil bei und fordert die Besucher auf, etwas damit zu machen, selbst kreativ zu werden.

Traditionell finden sich aber die meisten Highlights der Ausstellung in luftiger Höhe am Dach des Kulturquartiers: Im voestalpine open space hat die Künstlergruppe Numen/For Use ein betretbares blaues Netz gesponnen, durch das die Besucher gehen bzw. klettern können. Eine Installation von Urgent.Agency. schafft am Dach einen riesigen Raum aus sich optisch überlagernden roten Stoffbahnen. Und auf dem Parkdeck 14 veranstaltet Benjamin Bergamm Wasserspiele - mit einem „schwebenden Wasserbecken“ und einem Netzwerk aus Rohren und Düsen - Nasswerden inklusive. Für das ganz junge Publikum wird die Installation zum Wasserspielplatz, schließlich bieten die Linzer Sinnes- bzw. Höhenräusche traditionell ein auf Familien ausgerichtetes niederschwelliges Programm.

(S E R V I C E - Ausstellung „Sinnesrausch - Kunst und Bewegung“ im OÖ. Kulturquartier, von 24. Mai bis 13. Oktober 2019, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20.30 Uhr, vor und nach den oö. Sommerferien ist dienstags nur für angemeldete Gruppen geöffnet. Info und Führungsanmeldung: info@ooekulturquartier.at, Tel: 0732.784178-52555, www.sinnesrausch.at)

