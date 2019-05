Pflichtschuldirektoren - Faßmann: Im Finanzausgleich regeln

Wien (APA) - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will der Überlastung vieler Pflichtschuldirektoren langfristig durch eine Neuregelung im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern begegnen. Kurzfristig könnten Direktoren über zusätzliches Unterrichten Mittel für die Anstellung einer Sekretariatskraft aufbringen, so Faßmann im Ö1-“Mittagsjournal“.

„Wenn ein Direktor noch eine Klasse unterrichten möchte und die daraus freiwerdenden Mittel für eine Sekretariatskraft verwendet, ist das in Ordnung“, betonte der Minister. „Das ist kurzfristig eine Denkvariante.“

Langfristig wird vermutlich eine Regelung im Finanzausgleich nötig sein. „Wir müssen hier die Länder an ihre Aufgaben erinnern“, so Faßmann. Diese bzw. die Gemeinden sind Schulerhalter im Pflichtschulbereich. „Wenn die Länder sagen, wir können das nicht, müssen wir das in den nächsten Finanzausgleich hineinbringen.“ Dann müsse man (ähnlich wie jetzt bei den Lehrern) bestimmte Normwerte definieren - also wie viel administratives Personal für eine bestimmte Anzahl an Klassen und Schülern bzw. bei welcher Schulgröße gebraucht wird.