Neuwahl - Hahn warnt vor Schwächung Österreichs in EU bei Kurz-Sturz

Brüssel/Wien (APA) - EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) hat in der aktuellen Regierungskrise vor einer Schwächung österreichischer Interessen in der EU gewarnt. Es gehe jetzt darum, dass Österreich entsprechend bei der zukünftigen Gestaltung Europas mitreden könne, sagte Hahn am Donnerstag im Gespräch mit der APA in Brüssel. „Das geht nur aktuellerweise mit einem Kanzler Kurz und nicht mit einem Beamtenkanzler.“

Hahn verwies nicht nur auf die anstehenden personellen und inhaltlichen EU-Entscheidungen, sondern insbesondere auf die Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027, die in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden könnten. Kurz habe „ein Standing entwickelt, das über die grundsätzliche Bedeutung Österreichs hinausgeht“, sagte Hahn. „Wenn in der Phase Österreich nicht mit einem Kanzler an der Spitze am Verhandlungstisch sitzt, der die Materie kennt, einen entsprechenden politischen Einfluss entwickeln kann, dann verpassen wir Chancen auf Jahre.“

Die erste wichtige Zusammenkunft sei bereits der informelle EU-Gipfel kommenden Dienstag in Brüssel. Hahn sagte, er wolle nicht daran denken, was passieren würde, wenn Kurz am Montag durch einen Misstrauensantrag gestürzt würde. „Wenn es dazu käme, dann ist der Schaden angerichtet.“ Er schätze das Verhalten von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sehr, die den Misstrauensantrag nicht mitragen will und „aus staatspolitischer Räson hier eine vernünftige Haltung einnimmt“, sagte der EU-Kommissar.

Kurz habe von sich aus Neuwahlen ausgerufen und „aus meiner Warte hat er alles richtig gemacht“, sagte sein ÖVP-Parteifreund Hahn. Den Vorwurf, Kurz habe zu lange für seine Entscheidung gebraucht, weist der EU-Kommissar zurück. Es sei „eine sehr ernste Situation eingetreten“. Die Aufgabe eines Regierungschefs sei es, sich Überblick zu verschaffen, Gespräche zu führen und dann Entscheidungen zu treffen. „Er hat das innerhalb von 24 Stunden getan, mehr oder weniger.“

Die FPÖ ist nach Ansicht des EU-Kommissars „nicht regierungsfähig“. Hahn: „Sie haben jetzt ein paar Mal im Laufe der letzten Jahrzehnte unter Beweis gestellt, dass sie nicht regierungsfähig sind. Es hängt natürlich von den handelnden Personen ab, aber es ist schwer vorzustellen, dass sich so etwas in einigen Wochen ändert.“ Er teile aber die Einschätzung von Kurz, dass die türkis-blaue Regierung an sich gute Arbeit geleistet habe. Auch auf EU-Ebene habe es bisher keine Diskussionen gegeben, weil das Regierungsprogramm zähle und dieses ausdrücklich pro-europäisch gewesen sei. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft sei allgemein anerkannt worden.

Er sei „wie die meisten schockiert“ von dem Ibiza-Video gewesen. „Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr für möglich gehalten. Aber man wird auch nach einem langen politischen Leben immer wieder eines Besseren belehrt. Das Video offenbart, dass sich die FPÖ mit ihrem Chef von diesen rechten Ideologien und der damit verbundenen Geisteshaltung noch immer nicht befreit hat.“

Hahn glaubt nicht, dass die Enthüllungen große Auswirkungen auf die EU-Wahlen außerhalb Österreichs haben werden, „dazu ist die Zeit zu knapp“. Er habe aber die Sorge, dass manche nicht zur Wahl gehen, „weil sie insgesamt auf die politische Kaste sauer sind“. Einen „Handlungsbedarf“ sieht Hahn auch, was die Transparenz der Parteienfinanzierung - insbesondere die Beschäftigung von Mitarbeitern - auf EU-Ebene betrifft.

Eine Staatskrise in Österreich sieht Hahn nicht. „Das Verhalten des Kanzlers und des Bundespräsidenten haben hundertprozentig bewiesen, dass der Staat funktioniert. Wir haben eine Verfassung, die diesbezüglich alles hergibt, was notwendig ist. Es ist eine ernste Situation, aber es gibt keinen Grund hysterisch zu sein.“ In einer zusätzlich übermittelten Stellungnahme bittet Hahn „alle konstruktiv und pro-europäisch gesinnten BürgerInnen am Sonntag von ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch zu machen“.