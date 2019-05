Alkolenker krachte im Mittelburgenland in abgestellten Pkw

Unterfrauenhaid/Lutzmannsburg (APA) - Im Bezirk Oberpullendorf haben Mittwochabend Verkehrsunfälle zwei Verletzte gefordert. Ein 27-jähriger Burgenländer krachte in Lutzmannsburg in ein abgestelltes Auto. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde leicht verletzt, er verweigerte einen Alkotest, berichtete die Polizei am Donnerstag. Schwer verletzt wurde eine 41-jährige Wienerin, die sich in Unterfrauenhaid mit ihrem Pkw überschlug.

Der 27-Jährige war nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland vermutlich zu schnell dran, als er gegen 23.00 Uhr im Ortsgebiet von Lutzmannsburg in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß gegen einen in einer Hauseinfahrt geparkten Pkw, der in den Zaun des Nachbargrundstücks geschleudert wurde und danach auf dem Auto des 27-Jährigen landete. Der Lenker sei den Beamten gegenüber „äußerst unkooperativ“ gewesen, so die Polizei. Er wurde ins Spital gebracht. Ihm war zuvor noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen worden.

Die Lenkerin aus Wien war aus unbekannter Ursache zwischen Unterfrauenhaid und Lackenbach von der L272 abgekommen. Das Auto schlitterte in den Straßengraben, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehren Untefrauenhaid und Neutal befreiten sie aus dem Wrack. Die 41-Jährige wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht.