Oppositionsführer Gandhi gratuliert Modi zu Sieg bei Indien-Wahl

Neu-Delhi (APA/dpa) - Der Chef von Indiens größter Oppositionspartei hat dem Premierminister Narendra Modi zum Sieg bei der Parlamentswahl gratuliert. „Das Volk hat eine klare Entscheidung getroffen“, sagte Rahul Gandhi, Präsident der früher jahrzehntelang regierenden Kongresspartei, am Donnerstag vor Journalisten.

Nach den jüngsten Zahlen der Wahlkommission lag Modis hindu-nationalistische Partei BJP mit ihren Verbündeten in weit mehr als 300 Wahlkreisen in Führung. Sie käme damit auf eine deutliche Mehrheit der 542 zu vergebenden Sitze im Parlament. Die Kongresspartei würde demnach mit ihren Verbündeten nur auf etwas mehr als 80 Sitze kommen. Damit würde Staatspräsident Ram Nath Kovind Regierungschef Modi aller Voraussicht nach für eine zweite fünfjährige Amtszeit ernennen.

Die Stimmenauszählung lief am Abend (Ortszeit; MESZ+3) allerdings noch - das Ergebnis stand bisher nicht offiziell fest. Alle rund 600 Millionen Stimmen, die in etwa einer Million Wahllokale an elektronischen Geräten abgegeben worden waren, sollten am Donnerstag ausgezählt werden.

In der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt war in sieben Phasen über knapp sechs Wochen vom 11. April bis 19. Mai gewählt worden. Rund 900 Millionen Menschen waren wahlberechtigt - mehr als in der Europäischen Union und den USA zusammen.

Zuvor hatte der BJP-Chef Amit Shah den Sieg erklärt. Auch einige ausländische Regierungschefs gratulierten Modi nach Angaben des indischen Außenministeriums bereits - darunter der russische Präsident Wladimir Putin, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und der Premier von Indiens Erzfeind Pakistan, Imran Khan.