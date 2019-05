voestalpine - Commerzbank senkt Kursziel von 31,00 auf 26,00 Euro

Linz (APA) - Die Analysten der Commerzbank haben das Kursziel für die Aktien des Stahlherstellers voestalpine von 31,00 auf 26,00 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung „Hold“ wurde bestätigt.

Die Analysten Ingo-Martin Schachel, Sebastian Growe und Malte Christoph Schulz erwartet zwar ein gutes Ergebnis für das vierte Quartal 2018/19. Dies sei vor allem auf die übliche Saisonalität in der Sparte Metal Engineering und High Performance Metals (HPM) sowie auf verbesserte Margen in der Stahl-Sparte zurückzuführen. Allerdings sei dies lediglich als vorübergehend zu bewerten. „Die Segmente Steel und Metal Engineering werden vermutlich durch höhere Rohstoffpreise und niedrigere Stahl-Spreads im Zeitraum 2019/20 wesentlich belastet sein“, kommentieren die Analysten.

Zudem sollen Anlaufkosten wie jene nach der Ausweitung des Produktionswerks in Catersville weiterhin auf das EBIT drücken. Die Analysten erwarten deswegen für den Zeitraum 2019/20 kein Ergebniswachstum mehr - trotz der Tatsache, dass Einmaleffekte in der Höhe von rund 350 Mio. Euro nicht wiederkehren werden oder signifikant abnehmen sollen. Darunter fallen laut den Analysten der Austausch eines Hochofens in Linz, Rückstellungen für eine drohende Kartellstrafe sowie hohe Anlaufkosten nach der Ausweitung des Werks in Catersville.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Commerzbank-Analysten 2,56 Euro für 2018/19 sowie 2,53 und 2,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 1,40 Euro für die nächsten drei Geschäftsjahre.

Am Donnerstagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem satten Abschlag von 4,76 Prozent bei 24,40Euro.

