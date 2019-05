Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1)

Die EU-Wahl hat in den Niederlanden und in Großbritannien begonnen

London/Den Haag - Von Donnerstag bis Sonntag findet die EU-Wahl statt. In Großbritannien und in den Niederlanden hat die Wahl schon am Donnerstag begonnen. In den meisten anderen EU-Ländern wird erst am Sonntag gewählt. Auch in Österreich findet die EU-Wahl am Sonntag statt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Österreicher dazu aufgerufen, dass sie an der EU-Wahl am Sonntag teilnehmen. „Bitte entscheiden Sie mit und gehen Sie zur Wahl“, sagte der Bundespräsident.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden 705 Abgeordnete in das Europa-Parlament gewählt. Von diesen Abgeordneten sind 19 Politiker aus Österreich.

Die Österreicher entscheiden bei der EU-Wahl am 26. Mai, wer diese Politiker sein sollen. Auch alle anderen EU-Länder wählen so ihre Abgeordneten im Europa-Parlament. Die Abgeordneten im Europa-Parlament entscheiden über die Politik in Europa mit.

Wahl-Programme der Parteien für die EU-Wahl sind zu kompliziert

Bregenz/Hohenheim - Die Wahl-Programme der österreichischen Parteien für die EU-Wahl sind nur schwer zu verstehen. Das hat die Untersuchung einer deutschen Universität gezeigt. Am verständlichsten ist noch das EU-Wahl-Programm der SPÖ. Am wenigsten verständlich ist das EU-Wahl-Programm der NEOS. Ihr Wahlprogramm ist fast so kompliziert wie eine Doktorarbeit. Bei allen Parteien waren die Themen Wirtschaft und Forschung am schwierigsten zu verstehen.

Mutter und Zwillingstöchter sind in Wien verhungert

Wien - Am Dienstag sind in einer Wohnung in Wien die Leichen von 3 Frauen gefunden worden. Bei den Frauen handelte es sich um eine 45 Jahre alte Mutter und ihre Zwillingstöchter. Die 2 Töchter waren 18 Jahre alt. Die 3 Frauen sind wahrscheinlich schon Ende März oder Anfang April gestorben. Zuerst wusste man nicht genau, woran sie gestorben sind. Eine Untersuchung ergab nun, dass die 3 Frauen verhungert sind. Wie das passieren konnte, ist aber weiterhin unklar. Die Polizei glaubt, dass die Mutter psychisch krank war.

Polizei stoppt illegale Glücksspiel-Organisation

Wien - Am Mittwoch hat es in mehreren Bundesländern in Österreich Razzien gegeben. Dabei ging es um illegales Glücksspiel. Die Polizei führte 43 Hausdurchsuchungen durch. Dabei fand sie in einer Lagerhalle in Niederösterreich 533 Glücksspiel-Automaten. Die Polizei fand auch Geld und Goldbarren im Wert von insgesamt 382.000 Euro. 6 Personen wurden festgenommen.

An diesen Razzien waren fast 500 Polizisten aus Österreich beteiligt. Die Polizei in Ungarn half bei diesem Fall mit. 3 Hausdurchsuchungen fanden in Ungarn statt.

Erklärung: Razzien

Razzien ist die Mehrzahl von Razzia. Wenn die Polizei glaubt, dass in bestimmten Gebäuden Sachen versteckt werden, kann sie eine Razzia machen. Sie kann dann die Gebäude durchsuchen. Möglicherweise findet die Polizei dadurch unerlaubte Dinge wie Drogen, Waffen oder Doping-Mittel. Oder sie findet Personen, die sich vor der Polizei verstecken.

Eine Razzia wird meistens genau geplant, damit niemand entkommen kann. Für eine Razzia muss es aber gute Gründe geben. Sonst darf die Polizei nicht so einfach Gebäude durchsuchen.

Erklärung: Glücksspiel

Bei einem Glücksspiel spielt man meistens um Geld. Man kann das zum Beispiel an Automaten tun. Oft verliert man beim Glücksspiel sein Geld. Das liegt daran, dass die Chance zu gewinnen sehr klein ist.

Bekannte Glücksspiele sind zum Beispiel Roulette (spricht man: Rulett) oder das Kartenspiel mit dem Namen Black Jack (spricht man: Bläck Dschäck). Diese Glücksspiele spielt man in einem Casino. Dort ist das Glücksspiel erlaubt.

