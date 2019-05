Verein gegen Tierfabriken wegen Rufschädigung verurteilt

Bregenz/Feldkirch (APA) - Der Verein gegen Tierfabriken (VgT) ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen Rufschädigung zu einer Entschädigungszahlung von 1.500 Euro verurteilt worden. Ein Tiroler Transport-Unternehmer wehrte sich gerichtlich gegen den Vorwurf illegaler Tiertransporte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, berichtete der ORF Vorarlberg.

Der 50-jährige Tiroler sah sich durch die Berichterstattung auf der VgT-Homepage über einen von ihm durchgeführten Kälbertransport beleidigt. Der VgT hatte im Sommer 2018 auf seiner Website unter anderem Fotos davon gepostet und damit eine landesweite Diskussion über Kälbertransporte ausgelöst. Es sei der Eindruck erweckt worden, dass er illegale Transporte durchführe, so der Unternehmer. Dabei habe eine Polizeikontrolle, die der VgT an dem bewussten Tag wegen der herrschenden Hitze angeregt hatte, keine Beanstandung ergeben.

Anwalt Martin Mennel, der den Tiroler vertritt, warf dem VgT laut ORF vor, er habe den Transport und das Filmmaterial in reißerischer Manier für die Berichterstattung genutzt. Dabei gebe es aber auch Rechte von Menschen und nicht nur von Tieren, man müsse sich nicht in seiner Ehre verletzen lassen, so Mennel. Die Tierschützer hätten zudem nicht einmal den Kontakt mit seinem Mandanten gesucht, stattdessen hätten sie ihn in gefährlicher und strafbarer Weise auf der Autobahn verfolgt und gefilmt.

Richterin Sonja Nachbauer sah es laut dem Rundfunk-Bericht als erwiesen an, dass der VgT die journalistische Sorgfaltspflicht mit der Berichterstattung auf der Homepage verletzte und stellte dort ehrenbeleidigende Äußerungen fest. Zudem habe man dem Transporteur kein Recht auf eine Stellungnahme gewährt. Weiters habe der Verein den Zielort des Transports nicht korrekt genannt. Dieser sei nicht nach Bozen, sondern nach Bergheim in Salzburg gegangen.

Der Anwalt des Vereins gegen Tierfabriken meldete volle Berufung an. Bereits im Vorfeld hatte der VgT erklärt, man sehe den Vorstoß als Versuch, „unsere Aufklärungsarbeit zu behindern und uns mundtot zu machen“. Man werde sich das nicht gefallen lassen. Man habe das Unternehmen bisher nicht namentlich genannt und die gezeigten Fahrzeuge anonymisiert. Diese Rücksicht nehme man jetzt nicht mehr, so der Verein und kündigte Beweise für die Verwicklung des Transporteurs in illegale Tiertransportpraktiken an. Der Sprecher des Vereins, Tobias Giesinger, sagte, man habe an diesem Tag einfach schauen wollen, ob trotz der Hitze tatsächlich ein Transport fahre, das habe man nicht für möglich gehalten.