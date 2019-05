EU-Wahl: Appell europäischer Industrieller für ein starkes Europa

Rom (APA) - In einem gemeinsamen Appell haben die Präsidenten der Industriellenverbände von Deutschland, Frankreich und Italien die Bürger aufgerufen, bei der Europawahl „ein starkes und geschlossenes Europa“ zu wählen. „Einheit ist unsere Stärke“, hieß es im Appell von Dieter Kempf (Bund der deutschen Industrie), Geoffroy Rouz de Bezieux (MEDEF, Frankreich) und Vincenzo Boccia (Confindustria, Italien).

„Als Unternehmer und vor allem als Bürger sind wir der Ansicht, dass man den Regierungen ein starkes Signal entsenden muss: Das Schicksal Europas betrifft uns alle“, hieß es in dem am Donnerstag, dem ersten Tag des viertägigen Urnenganges, veröffentlichten Appell.

Es sei wichtig, ein starkes Europa aufzubauen, das auf globaler Ebene die europäischen Werte und Interessen verteidigen könne. „Die EU hat in den letzten Jahrzehnten Frieden, Freiheit, Wohlstand und einen gemeinsamen Markt garantiert, der entscheidend für Wachstum und die Schaffung neuer Jobs ist“, so die Pressemitteilung, die Confindustria am Donnerstag via Twitter veröffentlichte.