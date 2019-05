Brexit - Juncker stellt sich auf weiteren Aufschub ein

London (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet angesichts des politischen Patts in London mit einem weiteren Antrag auf Verschiebung des Brexit. „Mir reicht es langsam, weil wir (nur) auf den nächsten Aufschub warten“, sagte Juncker dem US-Nachrichtensender CNN am Mittwoch. „Wir sind Beobachter in einem britischen Stadion - die Entscheidung liegt bei ihnen.“

Juncker sagte, er hoffe auf eine Einigung in London und einen Brexit bis Ende Oktober. „Ich würde gerne ‚Ja‘ zu einem zweiten Referendum sagen, aber das Ergebnis könnte nicht viel anders sein“, fügte er mit Blick auf die jüngst auch von Premierministerin Theresa May ins Spiel gebrachte neue Brexit-Volksabstimmung hinzu.

Juncker bekräftigte, dass die beste Lösung für den Austrittsprozess eine Annahme des von May mit der EU-27 ausgehandelten Brexit-Deals wäre. „Was mir an der britischen Debatte nicht gefällt, ist, dass es wichtiger zu sein scheint, die Premierministerin zu ersetzen als eine Einigung untereinander zu finden“, sagte der luxemburgische Ex-Premier, der seine Zuneigung zu May bekräftigte. „Ich mag sie sehr. Sie ist eine harte Person.“