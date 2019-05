Börse London schließt deutlich schwächer

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 103,15 Einheiten oder 1,41 Prozent tiefer bei 7.231,04 Punkten aus dem Handel. Damit schloss er so tief zu seit Dienstag in der vergangenen Woche nicht mehr. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 13 Gewinner und 87 Verlierer gegenüber. Eine Aktie schloss unverändert.

Während der Handelskonflikt zwischen USA und China weiter brodelt, nimmt auch das Brexit-Debakel kein Ende. Die britische Regierung will nun doch nicht an diesem Freitag den Entwurf für das Gesetz zum Brexit-Abkommen vorlegen. Spekuliert wird, dass die britische Premierministerin Theresa May schon an diesem Freitag ihren Rücktritt ankündigen könnte. Ihre neuen Brexit-Pläne sind zunächst auf Eis gelegt.

Bei den Einzelwerten stachen die Aktien von Serco mit einem Aufschlag von 7,43 Prozent ins Auge. Das britische Dienstleistungsunternehmen will das US-Ingenieurunternehmen Alion Naval Systems kaufen. Damit verbunden werden neue Aktien platziert.

Auch die Papiere von Merlin Entertainments legten um 7,55 Prozent zu. Bei dem Freizeitpark-Betreiber drängt ein aktivistischer Aktionär darauf, das Unternehmen angesichts einer von ihm empfundenen Unterbewertung der Aktie an einen Finanzinvestor zu verkaufen.

Hingegen verloren die Aktien von Tate & Lyle 3,79 Prozent. Bei dem Zuckerkonzern überschattet ein schwacher Ausblick die guten Jahreszahlen. Das Nahrungsmittelunternehmen mit Sitz in London erwartet für das laufende Jahre weniger Gewinn bei Süßungsmitteln.

Außerdem standen die Werte der Ölkonzerne unter Druck. So fielen BP um 2,93 Prozent sowie Royal Dutch Shell um 2,54 Prozent. Hier dürften schwache Ölpreise belastet haben.

