Europas Leitbörsen schließen fast auf Zwei-Wochen-Tief

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag ihre Verluste weiter ausgebaut. Vor allem schwache Stimmungsdaten aus Deutschland haben nicht nur den DAX, sondern auch weitere europäische Leitbörsen belastet. Dem schwachen Trend folgten auch die US-Börsen und eröffneten mit deutlichen Verlusten.

Der Euro-Stoxx-50 schloss um 59,52 Einheiten oder 1,76 Prozent tiefer bei 3.327,20 Zählern. Damit tendiert der europäische Leitindex so tief wie seit Montag in der vergangenem Woche nicht mehr.

In den Fokus rückten die Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort trübte sich die Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft im Mai stärker ein als erwartet. Das ifo-Barometer für das Geschäftsklima fiel von 99,2 Zählern auf 97,9 Punkte und damit das zweite Mal in Folge. Unterdessen stagnierte die Stimmung in den französischen Unternehmen im Mai auf erhöhtem Niveau.

Branchenseitig standen die Werte der Ölkonzerne unter Druck. So fielen Eni um 3,45 Prozent, Total um 3,30 Prozent sowie Respol um 3,51 Prozent. Hier dürften schwache Ölpreise belastet haben.

In Zürich gaben die Nestle-Titel um 0,36 Prozent nach. Der Schweizer Nahrungsmittelriese erwägt einen Ausstieg aus dem brasilianischen Molkerei-Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas (DPA).

In London legten Serco um mehr sieben Prozent zu. Das britische Dienstleistungsunternehmen will das US-Ingenieurunternehmen Alion Naval Systems kaufen.

In Paris sorgten die Mutterkonzerne des Supermarktbetreibers Casino für Aufsehen, indem ihre Aktien wegen Sorgen um die Finanzlage vom Handel ausgesetzt wurden. Casino wurde davon erst mit mehr als acht Prozent nach unten gezogen, dann wurde auch hier die Aktie aus dem Handel genommen.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.949,25 -58,93 -1,96 3.008,18 Frankfurt DAX 11.952,41 -216,33 -1,78 12.168,74 London FTSE-100 7.231,04 -103,15 -1,41 7.334,19 Paris CAC-40 5.281,37 -97,61 -1,81 5.378,98 Zürich SPI 11.607,16 -69,20 -0,59 11.676,36 Mailand FTSEMIB 20.136,39 -436,92 -2,12 20.573,31 Madrid IBEX-35 9.114,00 -118,20 -1,28 9.232,20 Amsterdam AEX 543,71 -9,26 -1,67 552,97 Brüssel BEL-20 3.445,09 -43,66 -1,25 3.488,75 Stockholm SX Gesamt 1.561,17 -34,47 -2,16 1.595,64 Europa Euro-Stoxx-5 3.327,20 -59,52 -1,76 3.386,72

Euro-Stoxx 362,94 -6,64 -1,80 369,58 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA512 2019-05-23/18:18