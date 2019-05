Dreisprachig geführtes Pflegeheim entsteht im Südburgenland

Schandorf (APA) - In Schandorf im Bezirk Oberwart entsteht ab kommendem Frühjahr ein Altenwohn- und Pflegeheim, das dreisprachig geführt wird. Bewohner sollen mit dem Personal Kroatisch, Ungarisch sowie Deutsch sprechen können. „Damit wird der Vielfalt und den Volksgruppen des Burgenlands auch im Bereich der Altenpflege Rechnung getragen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag.

Der Bau des Heimes mit 60 Betten zählt zu den Maßnahmen im Rahmen des „Zukunftsplan Pflege“, der nun schrittweise umgesetzt werden soll. Ein Pflegeheim in dieser Form gebe es im Burgenland noch nicht, so Doskozil.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich ältere Menschen in ihrer Entwicklung wieder an ihre Muttersprache zurückerinnern und sich eigentlich in ihrer Muttersprache unterhalten. Das ist im Burgenland sehr oft Kroatisch und Ungarisch“, erläuterte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ): „Deshalb ist es besonders wichtig, auch für Personen aus unseren Volksgruppen der Burgenlandkroaten und der Ungarn, die gerade auch in dieser Region tiefst verwurzelt sind, ein passendes Altenpflegeangebot zu haben.“

Zwölf Heimplätze würden so ausgestattet, dass sie im Bedarfsfall auch für Menschen mit Behinderung genutzt werden können, kündigte Illedits an. Rund 100 Arbeitsplätze sollen durch das neue Altenwohn- und Pflegeheim entstehen. Die Errichtungskosten sind mit rund 8,5 Millionen Euro veranschlagt, die Bauzeit soll etwa zweieinhalb Jahre betragen. Als Bauträger fungiert die Oberwarter gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft (OSG). Betrieben wird das Heim voraussichtlich vom Arbeiter-Samariter-Bund Burgenland.