79-Jährige bei Unfall mit E-Bike in Tirol schwer verletzt

Landeck (APA) - Eine 79-Jährige ist am Mittwoch bei einem Unfall mit ihrem E-Bike in Landeck in Tirol schwer verletzt worden. Die Frau war bei der Einfahrt zu einem Kreisverkehr gestürzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Sie wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.