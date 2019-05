OMV - Berenberg nimmt Coverage mit „Buy“ auf

Wien (APA) - Die Berenberg Bank hat ihre Coverage der OMV-Aktien mit einer Kaufempfehlung („Buy“) aufgenommen. Das Kursziel für die Titel des heimischen Öl- und Gaskonzerns liegt bei 60,00 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Niveau von 42,82 Euro

2019 habe eine neue Phase in der Entwicklung der OMV unter dem neuen Management begonnen, schreiben die Analysten Ilkin Karimli, Henry Tarr, John Gleeson und Edward Pizzey in der am Donnerstag veröffentlichten Studie. In diesem Abschnitt liege der Fokus nun auf Dividenden und Schuldenabbau. Das OMV-Management habe seine Prioritäten hinsichtlich der Kapitalallokation geändert, heißt es in der Analyse weiter. Übernahmen würden nun eine geringere Rolle spielen. Beim Dividendenwachstum sehen die Berenberg-Analysten einen „bedeutenden Spielraum“.

Positiv heben sie auch das Free-Cashflow-Profil der OMV hervor: Unter den europäischen Öl- und Gaswerten weise die OMV das attraktivste auf. Aktuell kursierende Sorgen am Markt - etwa hinsichtlich einer Abhängigkeit der OMV von den Märkten in Russland und Rumänien - seien dagegen übertrieben.

Die Berenberg-Analysten prognostizieren für die nächsten Jahren einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 5,66 Euro (2019), 6,00 Euro (2020) und 6,18 Euro (2021). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 2,52 Euro (2019), 2,82 Euro (2020) und 2,85 Euro (2021).

