Niederländischer Außenminister fordert Tribunal für IS-Verbrecher

New York (APA/dpa) - Der niederländische Außenminister Stef Blok hat einen internationalen Strafgerichtshof für Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS )gefordert. Die Täter sollten „nachts in dem Wissen wach liegen, dass sie eines Tages vor Gericht gestellt werden“, sagte Blok am Donnerstag in New York vor dem UN-Sicherheitsrat. Für die Ansiedelung des Gerichts sei der Nahe Osten zu bevorzugen.

Nähere Details nannte der Außenminister nicht. Man plane aber ein Ministertreffen am Rande der UN-Generalversammlung im September.

Die Forderung reiht sich in ähnliche Aussagen internationaler Politiker ein. Im April hatte sich Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) für ein internationales Sondergericht für gefangene IS-Kämpfer ausgesprochen.

Bei der Frage nach dem Umgang mit ausländischen IS-Kämpfern herrscht Uneinigkeit. US-Präsident Donald Trump hatte Deutschland und andere europäische Staaten jüngst dazu aufgerufen, in Syrien gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen. Die syrischen Kurden hingegen hatten an die internationale Gemeinschaft appelliert, den Aufbau eines Sondertribunals zu unterstützen.