Pilhatsch und Rehrl als steirische Sportler des Jahres ausgezeichnet

Graz (APA) - Schwimmerin Caroline Pilhatsch und Kombinierer Franz-Josef Rehrl sind am Donnerstagabend in Graz als steirische Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Die 20-jährige Grazerin Pilhatsch hatte bei der Kurzbahn-WM im Vorjahr in Hangzhou Silber über 50 m Rücken gewonnen. Der 26-jährige Ramsauer Rehrl hatte heuer bei der Nordischen Heim-WM in Seefeld dreimal Bronze geholt.