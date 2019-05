Michael Haneke erhielt bayerischen Maximiliansorden

Wien (APA) - Bereits im Dezember verlieh Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Österreichs Regielegende Michael Haneke den Maximiliansorden für Kunst. Der umtriebige Regisseur konnte damals an der Feierstunde jedoch nicht teilnehmen. In der Wiener Residenz des deutschen Botschafters wurde die offizielle „Ordensaushändigung“ nun am Donnerstagabend nachgeholt und Haneke so offizieller Besitzer der Ehrung.