Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 28. Mai:

~ MIRAI - DAS MÄDCHEN AUS DER ZUKUNFT JP 2018 98 min Regie: Mamoru Hosoda http://mirai-derfilm.de ~ „Mirai“, so der renommierte amerikanische Kritiker Peter Travers, „verzaubert sowohl Kinder als auch Erwachsene“. In Szene gesetzt hat das japanische Anime-Märchen Mamoru Hosoda (Filme wie: „Das Mädchen, das durch die Zeit sprang“, „Der Junge und das Biest“). Es geht um einen Buben, Kun, der sein Leben neu sortieren muss nach der Geburt der Schwester. Fortan hat die kleine Mirai die volle Aufmerksamkeit der Eltern. Kun muss sehen, wo er bleibt. Im Garten der Eltern aber, in den Kun sich so gern zurückzieht, steht ein magischer Baum. Der ermöglicht es Kun, in der Zeit vor und zurück zu reisen. Und so trifft der Bub nicht nur seine Mutter als Mädchen und seinen Ur-Opa, er trifft auch Mirai als Teenagerin.

Ab 30. Mai:

~ MA USA 2019 99 min Regie: Tate Taylor Mit: Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis, McKaley Miller, Corey Fogelmanis www.ma-film.at ~ Sue Ann (Octavia Spencer) lebt allein im abgeschiedenen Ohio. Als die zugezogene Maggie (Diana Silvers) mit ihren Freunden feiern möchte, wegen ihres jungen Alters aber noch keinen Alkohol kaufen darf, springt Sue ein. Und bietet ihren Partykeller an. Der vermeintliche Teenagerhimmel wird in diesem Horrorfilm aber alsbald zur Hölle. Den Sue, die sich Ma nennen lässt, vergisst und verzeiht nichts.

~ GODZILLA 2 - KING OF THE MONSTERS USA/JP 2019 132 min Regie: Michael Dougherty Mit: Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Charles Dance www.warnerbros.de; www.godzilla-movie.net AUFGRUND EINER SPERRFRIST DES VERLEIHS WIRD DIE APA ERST 28. MAI EINE AUSFÜHRLICHE KRITIK VERSENDEN ~ Mit „Godzilla 2: King Of The Monsters“ geht die berühmte Monstersaga in ihre nächste Runde. Fünf Jahre nach dem US-Reboot „Godzilla“ gehen in der Fortsetzung von Regisseur Michael Dougherty wieder mehrere gigantische Kreaturen aufeinander los. Neben Godzilla sind das die Riesenmotte Mothra, der Flugsaurier Rodan und der dreiköpfige King Ghidorah. Für die Menschheit stellt sich die überlebenswichtige Frage: welche „Titanen“ sind bedrohlich, und welche beschützen die Menschen vor anderen Monstern? „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown, Sally Hawkins „The Shape Of Water“ und Kyle Chandler („Argo“) spielen neben Godzilla und Co.. die Hauptrollen.

~ ROCKEAN GB/USA 2019 121 min Regie: Dexter Fletcher Mit: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones www.rocketman-derfilm.de; www.rocketman.movie DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA060 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK UND UNTER APA061 EIN INTERVIEW MIT TARON EGERTON VERSENDET ~ Der Mann ist schon zu Lebzeiten eine Legende: Mit Hits wie „I‘m Still Standing“ und „Your Song“ sowie über 350 Millionen verkauften Tonträgern gehört Sir Elton John längst zu den erfolgreichsten Musikern. Nun erzählt der Film „Rocketman“ von seiner Ausnahmekarriere - mit Höhen und Tiefen: von seiner Kindheit, der Zusammenarbeit mit dem Liedtexter Bernie Taupin und ihrem Durchbruch in den USA. Doch Johns Beziehung zu seinem Manager John Reid ist kompliziert; mit Alkohol und Drogen folgt der Absturz. Die Hauptrolle spielt Taron Egerton. Regisseur Dexter Fletcher, der schon bei „Bohemian Rhapsody“ hinter der Kamera stand, inszeniert das Werk mit zahlreichen Musik- und Musicalszenen.

~ KLEINE GERMANEN A/D 2019 89 min Regie: Mohammad Farokhmanesh, Frank Geiger www.filmladen.at/film/kleine-germanen DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA062 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Viele Jahre lang war Elsa stramm rechts. Ihr Großvater hatte sie in Erinnerung an alte Zeiten für nationalsozialistisches Gedankengut begeistert. Auch ihre Kinder erzieht die Frau mit ihrem Ehemann ganz in diesem Sinne - bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem Elsa mit der rechten Szene nichts mehr zu tun haben und aussteigen will. Der Dokumentarfilm „Kleine Germanen“ schildert ihr dramatisches Schicksal, nach einer wahren Begebenheit. Mit einer Mischung aus Animations- und Dokumentarfilm geben die Regisseure Frank Geiger und Mohammad Farokhmanesh Einblick in die Kindererziehung und das Familienverständnis im nationalistisch rechten Milieu. Aussteiger äußern sich ebenso wie bekannte Leute aus dem rechten Lager. Auch eine fachliche Einordnung gibt es: Experten kommen zu Wort, die sich etwa an Universitäten oder in Beratungsstellen mit diesem Thema beschäftigt haben.

~ HIGH LIFE F/D/GB/PL/USA 2018 113 min Regie: Claire Denis Mit: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth, Andre Benjamin, Lars Eidinger http://verleih.polyfilm.at/High%20Life/index.html DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA063 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Ein Mann, ein Baby und die gnadenlose Unendlichkeit des Weltalls. „Twilight“-Vampir Robert Pattinson zieht es in seinem neuen Film hoch hinaus - und in menschliche Untiefen. In dem düsteren Science-Fiction-Drama „High Life“ spielt er einen zum Tode verurteilten Häftling, der die Todesstrafe gegen eine gefährliche Weltall-Mission eintauscht. Die Aufgabe: Zum Schwarzen Loch fliegen und die Energie dort irgendwie nutzbar machen. Bald muss er merken, dass das womöglich die falsche Entscheidung war. „High Life“ ist der erste englischsprachige Film der französischen Regisseurin Claire Denis. Neben Pattinson sind Juliette Binoche als Ärztin und Lars Eidinger in einer Mini-Rolle als Raumschiff-Kapitän zu sehen.

Ab 31. Mai:

~ MISTER LINK - EIN FELLIG VERRÜCKTES ABENTEUER USA/CDN 2019 94 min Regie: Chris Butler www.misterlink-derfilm.de; www.missinglink.movie ~ Aus „Missing Link“, so der US-Originaltitel, wird bei uns „Mister Link“. Dazu gibt es den Zusatz: „Ein fellig verrücktes Abenteuer“. Es geht um die Suche nach einem urzeitlichen Vorfahren des Menschen. Sir Lionel Frost macht sich dazu auf in den pazifischen Nordwesten. Das Wesen aber, auf das Sir Frost schließlich trifft, ist so ganz anders als erwartet. Nicht nur, dass es schreiben und lesen kann, es ist auch sehr kontaktfreudig. In der US-Version sind die Stimmen von Zoe Saldana und Hugh Jackman, in der deutschen Synchronversion die von Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst zu vernehmen.

~ ROADS D/F 2019 99 min Regie: Sebastian Schipper Mit: Fionn Whitehead, Stephane Bak, Moritz Bleibtreu, Ben Chaplin, Marie Burchard www.constantinfilm.at/kino/roads.html; www.roads-film.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA064 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Das war‘s mit Familienurlaub. Statt mit seinen Eltern am Pool in Marokko abzuhängen, schnappt sich der 18-Jährige Brite Gyllen das Wohnmobil und haut ab. Unterwegs nimmt er einen Mitfahrer an Bord: Den gleichaltrigen William aus dem Kongo. Der will sich illegal bis in die französische Hafenstadt Calais durchschlagen. Sein großer Bruder ist dort auf der Flucht verschollen und William will ihn finden. Eine abenteuerliche Reise von Nordafrika über Spanien bis nach Frankreich beginnt. Bald stellen die Jugendlichen fest, dass sie sich trotz vieler Unterschiede doch ähnlicher sind, als sie anfangs glauben. Sebastian Schipper hat „Roads“ inszeniert. Moritz Bleibtreu gibt einen durchgeknallten Hippie. Die Rolle des Gyllen spielt Fionn Whitehead, der im Drama „Kindeswohl“ an der Seite von Emma Thompson zu sehen war. Der französische Stand-Up-Comedian Stephane Bak hat den Part des ernsthaften William übernommen.