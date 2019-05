EU-Wahl - Abstimmung in Irland begonnen

Dublin (APA/dpa) - Am zweiten Tag der Europawahl hat am Freitag die Abstimmung in Irland begonnen. Die Wahllokale werden bis 23.00 Uhr MESZ geöffnet sein. Wahlberechtigt sind in dem Land nach Angaben des EU-Parlaments rund 3,7 Millionen Menschen. Nach Schließung der Wahllokale will Irlands Rundfunkanstalt RTÉ erste Prognosen veröffentlichen.

Am Freitag beginnt auch die EU-Wahl in Tschechien, die bis Samstag dauern. Die ersten Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In Österreich wird am Sonntag gewählt.

Die ersten offiziellen Ergebnisse werden erst am 26. Mai nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU bekanntgegeben. Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis zum Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte über die 751 Abgeordneten des neuen Europaparlaments mitentscheiden. Den Auftakt hatten am Donnerstag die Niederlande sowie Großbritannien gemacht - obwohl die Briten die Europäische Union Ende Oktober verlassen wollen.