Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Gewinnen erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen werden am Freitag mit positiver Tendenz erwartet. Der Future auf den Euro-Stoxx-50 tendierte eine halbe Stunde vor Handelsstart um 0,27 Prozent fester bei 3.324 Punkten. In Frankfurt deutete der DAX eine Eröffnung mit plus 0,32 auf 11.993 Einheiten an. In London ließ der FTSE-100 eine um 0,18 Prozent befestigte Eröffnung auf 7.235,50 Punkten erwarten.

Die Vorgaben aus Übersee fielen durchwachsen aus. Während die US-Börsen am Vorabend deutlich schwächer geschlossen hatten, tendierten die asiatischen Börsen teilweise deutlich befestigt.

Die Situation im Handelsstreit bleibt zwar angespannt, doch Analysten und Anleger schwanken nach wie vor zwischen Sorgen und Zuversicht. „Wir bewegen uns immer weiter weg von einem Handelsabkommen zwischen den USA und China“, sagte etwa Analyst David Mericle von Goldman Sachs. Stattdessen gebe es nun ein Mix aus Zöllen und anderen Maßnahmen. Zugleich aber ergänzte er: „Auch wenn die Unsicherheit erheblich ist, sind die Chancen etwas höher, dass eine weitere Zoll-Eskalation vermieden wird.“

Auf dem Konjunkturdatenkalender stehen heute lediglich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Der Einzelhandelsumsatz in Großbritannien für April dürfte hingegen kaum beachtet werden. Unternehmensseitig dürfte es vor dem Wochenende ebenfalls ruhig bleiben. Die Berichtssaison ist zu Ende, die Nachrichtenlage dünn.

An der Frankfurter Börse könnte sich auswirken, dass die Baader Bank die Aktie des Modeunternehmens Hugo Boss nun zum Kauf empfiehlt und das Bankhaus Metzler die SMA-Solar-Aktie auf „Hold“ aufstufte. Dies könnte den Werten etwas Auftrieb verleihen. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate für beide bereits etwas nach oben im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag. Baader-Bank-Analyst Volker Bosse schrieb zu Boss: Nach dem Kursrutsch als Reaktion auf die jüngst enttäuschenden Zahlen zum ersten Quartal habe sich das Risiko/Rendite-Verhältnis verbessert. Zudem rechnet er mit einer zunehmenden Wachstumsdynamik.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA078 2019-05-24/08:45