Vier Entenküken in St. Pölten aus Regenwasserkanal gerettet

St. Pölten (APA) - Zu einer Rettungsaktion der besonderen Art ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag im St. Pöltner Stadtteil Wagram gerufen worden. Vier Entenküken waren beim Überqueren der Straße in einem Siedlungsgebiet in einen Regenwasserkanal gefallen. Die Tiere wurden nach Feuerwehrangaben vom Freitag allesamt heil geborgen und an die Besitzer zurückgegeben.