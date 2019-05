Europas Leitbörsen am Vormittag einheitlich höher

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Freitagvormittag durch die Bank mit Gewinnen präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.10 Uhr mit plus 0,93 Prozent oder 31,03 Punkte bei 3.358,23 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,87 Prozent oder 103,86 Zähler auf 12.056,27 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,71 Prozent oder 51,53 Einheiten auf 7.282,57 Punkte.

Zur positiven Börsenstimmung dürfte beigetragen haben, dass sich am Vorabend an der Wall Street der Dow Jones Industrial kurz vor Handelsschluss etwas von seinen Tagesverlusten erholte. Impulsgebende Neuigkeiten zum Handelsstreit oder von Unternehmen gab es unterdessen keine.

Auf dem Konjunkturdatenkalender stehen heute lediglich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Darüber richtet sich der Blick der Anleger nach London. Dort berät die britische Premierministerin Theresa May heute mit dem Vorsitzenden des mächtigen Parteikomitees 1922, Graham Brady, über ihren geplanten Rücktritt. May dürfte am heutigen Freitag bekanntgeben, wann sie ihr Amt abgibt, schreibt die BBC unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.

Aus Branchensicht konnten sich vor allem Werte der Automobilbranche von den Verlusten der Vortage etwas erholen. Die Anteilsscheine von Volkswagen legten 1,9 Prozent zu und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex der Eurozone. Auch die Aktien von Daimler (plus 1,4 Prozent) und BMW (plus 1,1 Prozent) verzeichneten klare Kursgewinne. Papiere von Autobauern litten in den vergangenen Tagen besonders deutlich, als der Zollkonflikt zwischen den USA und China wieder hochkochte.

In Kopenhagen notierten die Aktien von Moeller Maersk rund 0,54 Prozent höher, nachdem die weltgrößte Containerschiff-Reederei ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt hatte.

Unterdessen büßten die Papiere von Julius Bär in Zürich 0,7 Prozent ein. Die Schweizer Bank konnte die verwalteten Vermögen im ersten Quartal zwar auf einen neuen Rekordstand steigern. Gleichzeitig stockte jedoch der Neugeldzufluss.

