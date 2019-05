Tennis: Laver Cup wird schon 2019 offizieller ATP-Event

London (APA) - Der in den ersten beiden Auflagen in Prag und Chicago so erfolgreiche Laver Cup wird Teil der ATP-Tour. Dies gab die Vereinigung der Tennis-Herren-Profis am Freitag bekannt. Der in Anlehnung an den Ryder Cup im Golf entstandene Vergleich zwischen Mannschaften aus Europa und dem „Rest der Welt“ findet dieses Jahr vom 20. bis 22. September in Genf, also der Heimat von Erfinder Roger Federer, statt.

Die ATP, die den Mannschaftsbewerb auch schon in ihren Kalender auf der Website aufgenommen hat, wird den Laver Cup von der Vermarktung wie auch vom Personal her voll unterstützen. Weltranglisten-Punkte gibt es, zumindest vorerst, nicht. Ab 2020 startet die ATP ihren eigenen Mannschaftsbewerb, den ATP Cup, bei dem 15 Mio. Dollar Preisgeld sowie 750 Zähler vergeben werden.

„Das Team des Laver Cup ist unglaublich froh über diese Partnerschaft mit der ATP. Wir haben den Bewerb kreiert, um die Größen dieses Sports in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu feiern und das Interesse an unserem Sport zu steigern“, sagte Tony Godsick, Vorsitzender des Laver Cup und CEO von Team8, der eigenen Managementfirma von Roger Federer. Godsick ist auch Manager des Schweizers.

Auch Federer war hocherfreut. „Jetzt wo ich mich dem Ende meiner Karriere näher, ist es wunderbar zu wissen, dass der Laver Cup Teil jener Tour sein wird, der ich über 20 Jahre meines Lebens gewidmet habe“, meinte der 20-fache Grand-Slam-Sieger in einer Aussendung. Auch die Kapitäne der beiden Teams, Tennis-Legenden John McEnroe und Björn Borg, sowie Namensgeber Rod Laver zeigten sich unisono sehr froh. „Der Laver Cup ist für mich die schönste Woche im Jahr“, sagte etwa der Schwede Borg.